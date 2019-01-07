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İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir. Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığın'ca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir.

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