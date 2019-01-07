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2 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden  tehlike sinyali alınması üzerine  Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından  başlatılan  arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir. Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığın'ca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın  ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

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