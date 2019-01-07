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Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama: Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var.
Samsun Valiliği
'nden batan gemiye ilişkin açıklama: Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış, Samsun'a intikal etmek üzere olup ayrıca, 1 uçak 4 helikopter 1 arama kurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:27 Kaynak: DHA
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