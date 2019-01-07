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Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama: Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır.

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama: Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir

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