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Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama: Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır.
Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama: Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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