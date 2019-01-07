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1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, batan Panama bayraklı gemide 7 mürettebatın kurtarıldığını, 6 mürettebatın ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Samsun Valisi Osman Kaymak, batan Panama bayraklı gemide 7 mürettebatın kurtarıldığını, 6 mürettebatın ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

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