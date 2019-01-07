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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "2018 yılının son ayında toplam 30 bin 530 hırsızlık olayı oldu.

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İçişleri Bakanlığı: "2018 yılının son ayında toplam 30 bin 530 hırsızlık olayı oldu. 2018 Aralık ayında bir önceki yıla göre toplam hırsızlık olay sayısı yüzde 19 azalırken, olayların yüzde 27'si aydınlatıldı. Evden hırsızlık yüzde 28, iş yeri ve kurumdan hırsızlık yüzde 18 azaldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:45 Kaynak: DHA

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