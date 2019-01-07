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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Eren Erdem'in tahliyesine ilişkin: "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi dava hala devam ediyor.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, Eren Erdem
'in tahliyesine ilişkin: "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi dava hala devam ediyor. Açıkçası kamuoyu tarafından bilinen bir nedenle yargılanıyor ama bu kumpas davasından da diğer davalar gibi çökmesini bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:38 Kaynak: DHA
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