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20 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Eren Erdem'in tahliyesine ilişkin: "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi dava hala devam ediyor.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Eren Erdem'in tahliyesine ilişkin: "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi dava hala devam ediyor. Açıkçası kamuoyu tarafından bilinen bir nedenle yargılanıyor ama bu kumpas davasından da diğer davalar gibi çökmesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:38 Kaynak: DHA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Güncel
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