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İçişleri Bakanlığı: "2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.
İçişleri Bakanlığı: "2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı. Geçen yıl, yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet), 1 ton 168 kg bonzai ele geçirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
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