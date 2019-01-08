Flaş
24 dakika önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibari ile devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getirdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibari ile devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getirdi. Bakan Selçuk, "Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:15 Kaynak: DHA
Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi
Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı
Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti