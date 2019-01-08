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2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik  yürütülmekte olan  soruşturma kapsamında  Örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

PKK, Başsavcı, Ankara, Güncel
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