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2 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: DHA
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