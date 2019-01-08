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2 saat önce

İçişleri Bakanlığı: 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı: 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında  926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında  işlem yapıldı. Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa "Seyirden Men Cezası" verildi. Bu sezonun 17 haftasında geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısı yüzde 14 arttı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı,   4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel
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