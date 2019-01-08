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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi öldü.
Tekirdağ
'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü
TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi öldü.
Kaza, Tekirdağ- Hayrabolu
karayolunun Ortaca
Mahallesi'nde meydana geldi. Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı. Otomobilde Erkan Aslan
(42) ile bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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