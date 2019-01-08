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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:47 Kaynak: DHA
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