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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır.

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