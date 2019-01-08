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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Suriye, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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