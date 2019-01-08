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1 saat önce

Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı.

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Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin  silahıyla birlikte bankadan bir miktar  parayı alarak  kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.

DHA-Gündem - Türkiye-Şanlıurfa -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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