Flaş
1 saat önce
Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı.
Şanlıurfa
' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.
DHA-Gündem - Türkiye-Şanlıurfa -
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:58 Kaynak: DHA
Millet İttifakı'nın, Şanlıurfa'da Ortak Aday Olarak Sabahattin Cevheri'yi Çıkaracağı Konuşuluyor
İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi