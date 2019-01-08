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BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDIBolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR'ların Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.
BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI Bolu
Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce
tarafı Kaynaşlı
mevkiinde TIR'ların Ankara
istikametine geçişine izin verilmiyor. D-100 Karayolu
'nun Bolu yönünde ise TIR'lar bekletilerek takip mesafesinin azaltılması için belirli aralıklarla gönderiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:10 Kaynak: DHA
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