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43 dakika önce

BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDIBolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR'ların Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.

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BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR'ların Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor. D-100 Karayolu'nun Bolu yönünde ise TIR'lar bekletilerek takip mesafesinin azaltılması için belirli aralıklarla gönderiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

Düzce, Bolu, Güncel
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