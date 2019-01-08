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55 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir.

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Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin 'nasıl'ı değil, sadece 'ne zaman'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel
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