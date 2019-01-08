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54 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir.
Cumhurbaşkanlığı: Türkiye
'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin 'nasıl'ı değil, sadece 'ne zaman'ı olur. Suriye
Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:35 Kaynak: DHA
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