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1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanı   Berat Albayrak: "Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:30 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Güncel
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