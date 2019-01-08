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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:30 Kaynak: DHA
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