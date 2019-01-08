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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
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