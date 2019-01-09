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Kayıp anne ve kızı soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları devam ederkIen, ailesine yönelik operasyon düzenlendi.
Kayıp anne ve kızı soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları devam ederkIen, ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:00 Kaynak: DHA
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