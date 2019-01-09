Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'ın Malkara Otogarı'nda Patlama Meydana Geldi

Tekirdağ'ın Malkara Otogarı'nda Patlama Meydana Geldi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Tekirdağ'ın Malkara Otogarı'nda Patlama Meydana Geldi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre; 1 kişinin öldüğü, yaralıların da bulunduğu bildirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: DHA

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