Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar Suriye Sınırına Gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar Suriye Sınırına Gitti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar Suriye Sınırına Gitti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Güncel
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