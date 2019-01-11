Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar Suriye Sınırına Gitti
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
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