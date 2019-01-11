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31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "seçim tedbirleri" genelgesi gönderildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
imzalı "seçim tedbirleri" genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, illerde seçimlerin anlık takibinin yapılabilmesi için seçim koordinasyon merkezleri kurulacak. Terör örgütlerinin seçmeni baskı altına alma girişimlerine müsaade edilmeyecek. Özellikle Suriyeliler ve etnik kimlik üzerinden provakatif davranış girişimlerine karşı gerekli tedbirler alınacak, bu tarz girişimlere fırsat verilmeyecek. Elektrik, dogalgaz dağıtım merkezleri ile petrol boru hatlarında güvenlik önlemleri arttırılacak. Bilişim sistemlerine yönelik siber saldırılara ve sobotoj eylemlerine karşı önlemler alınacak. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlara anında müdahale edilecek. Seçim sonuçlarını manipüle etme girişimlerine karşı gerekli önlemler alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:14 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı, 31 Mart Seçimleri İçin 81 İle Genelge Gönderdi
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