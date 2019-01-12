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Milli Savunma Bakanlığı, son 2 haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, son 2 haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:39 Kaynak: DHA
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