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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:15 Kaynak: DHA
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