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29 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk."

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:15 Kaynak: DHA

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