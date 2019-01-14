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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kararlarımız açık. Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kararlarımız açık. Sayın Trump
Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye
'den çekilmek istediklerini ve Türkiye
ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:36 Kaynak: DHA
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