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1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kararlarımız açık. Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kararlarımız açık. Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Suriye, Donald Trump, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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