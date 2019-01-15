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1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nden Yunan adalarına geçmek için yola çıkan kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nden Yunan adalarına geçmek için yola çıkan kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. 12 yaşındaki bir çocuk boğularak yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 40 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:35 Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel
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