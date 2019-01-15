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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Şiyar Deniz Yüksel ile birlikte toplam 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Diyarbakır
'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı
'nın Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Şiyar Deniz Yüksel ile birlikte toplam 2 PKK
'lı terörist öldürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45 Kaynak: DHA
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