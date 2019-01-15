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38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçtik. Dün telefonda bu meseleleri tekrar konuştuk. Müsbet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin 

Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Donald Trump, Güncel
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