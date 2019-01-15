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Bolu Dağı'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp İstanbul istikametinde trafiğin durmasına neden oldu.
Bolu
Dağı'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp İstanbul
istikametinde trafiğin durmasına neden oldu. TIR'ın sürücüsü kapıların açılmaması nedeniyle aracın içinde mahsur kalırken, ekiplerin sürücüyü araçtan çıkarma çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:44 Kaynak: DHA
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