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Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.

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Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

Mersin, Lübnan, Güncel
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