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Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.
Mersin
'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan
bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:06 Kaynak: DHA
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