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51 dakika önce

DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel
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