Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

6 dakika önce

Ankara merkezli Hacettepe Teknokent A.Ş.'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi yakalandı.

Flaş, System.String[]
Ankara merkezli Hacettepe Teknokent A.Ş.'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü  soruşturmasında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:39:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]