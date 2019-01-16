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Ankara merkezli Hacettepe Teknokent A.Ş.'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi yakalandı.
Ankara
merkezli Hacettepe Teknokent
A.Ş.'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:34 Kaynak: DHA
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