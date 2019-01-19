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41 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

PKK, Hulusi Akar, Güncel
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