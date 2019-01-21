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51 dakika önce

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz,  Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

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