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Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:37 Kaynak: DHA
Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
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