Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davasında 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstenildi

Akıncı Üssü Davasında 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstenildi

1 saat önce

Savcı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi, Cumhurbaşkanı Külliyesi, MİT ve TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar arasında bulunan Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Müslüm Macit ile bombalama emrini veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet...

Akıncı Üssü Davasında 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstenildi, System.String[]

Savcı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi, Cumhurbaşkanı Külliyesi, MİT ve TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar arasında bulunan Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Müslüm Macit ile bombalama emrini veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

Ahmet Tosun, Güncel
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