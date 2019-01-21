Akıncı Üssü Davasında 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstenildi
1 saat önce
Savcı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi, Cumhurbaşkanı Külliyesi, MİT ve TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar arasında bulunan Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Müslüm Macit ile bombalama emrini veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet...
Savcı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi, Cumhurbaşkanı Külliyesi, MİT ve TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar arasında bulunan Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Müslüm Macit ile bombalama emrini veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:16 Kaynak: DHA
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