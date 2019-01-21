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34 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

Sadir Durmaz, MHP, Güncel
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