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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemektir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: Bizim Suriye
'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemektir.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:28 Kaynak: DHA
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