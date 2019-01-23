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35 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemektir.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemektir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

Suriye, Fahrettin Altun, Güncel
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