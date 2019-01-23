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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınakların imha edilerek, saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
kuzeyindeki Zap, Metina
, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınakların imha edilerek, saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:47 Kaynak: DHA
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