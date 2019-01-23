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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınakların imha edilerek, saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınakların imha edilerek, saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:47 Kaynak: DHA
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