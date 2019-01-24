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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir

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