Flaş
5 dakika önce
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:31 Kaynak: DHA
ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz
Son Dakika! AK Parti'den Venazuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti
Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor