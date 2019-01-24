Flaş
2 saat önce
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:32 Kaynak: DHA
ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz
AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor