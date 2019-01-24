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Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Kumluca
İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:08 Kaynak: DHA
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