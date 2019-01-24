Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Flaş, System.String[]
Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

Kumluca, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:45:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]