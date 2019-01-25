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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:54 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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