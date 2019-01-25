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Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı
: Son bir haftada biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:54 Kaynak: DHA
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