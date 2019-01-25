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DHA: İzmir'in Menemen İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DHA
: İzmir
'in Menemen
İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilçede hissedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:31 Kaynak: DHA
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