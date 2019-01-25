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1 saat önce

DHA: İzmir'in Menemen İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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DHA: İzmir'in Menemen İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilçede hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:31 Kaynak: DHA

Menemen, DHA, İzmir, Güncel
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