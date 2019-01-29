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1 saat önce
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara
'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: DHA
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