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1 saat önce

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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